Weiremans pakt in Doha zilver op 400m vrije slag, Timmers vijfde op 50m vrije slag

Lorenz Weiremans is donderdag op de eerste dag van de wereldbekermanche zwemmen in het Qatarese Doha als tweede geëindigd op de 400 meter vrije slag.

Weiremans klokte 3:54.94, wat het zilver opleverde. De Amerikaan Blake Pieroni ging in 3:53.98 met het goud aan de haal. Brons was voor de Chinees Yuhang Wu (3:55.57).

Pieter Timmers eindigde op de 50 meter vrije slag met een chrono van 22.45 als vijfde. Dries Vangoetsenhoven werd in de finale achtste en laatste in 23.01. De Rus Vladimir Morozov (21.80) was de snelste, voor de Amerikanen Michael Andrew (21.95) en Blake Pieroni (22.17).

Diezelfde Vangoetsenhoven (54.13) deed met een vierde stek beter op de 100 meter vlinderslag. Hier zwom Andrew (51.83) naar het goud, voor de Zuid-Afrikaan Ryan Coetzee (52.20) en de Nederlander Mathys Goosen (52.99).

Kimberly Buys (25.83) tot slot moest op de 50 meter vrije slag tevreden zijn met de zesde stek. De Zweedse Sarah Sjöström (23.99) klokte weinig verrassend de snelste tijd, voor de Nederlandse Femke Heemskerk (24.54) en haar landgenote Ranomi Kromowidjojo (24.62).

Vorig weekend vond in het Russische Kazan de eerste wereldbekerwedstrijd plaats. Buys was er goed voor zilver (100m vlinder) en brons (50m vlinder). Timmers, die zijn comeback maakte na een hersenvliesontsteking, won brons op de 100m vrij.