Julian Alaphilippe houdt Ben Hermans van ritzege in Slovakije: nummer 63 voor Quick Step

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) heeft donderdag de eerste etappe in de 62e Ronde van Slovakije (cat. 2.1.) gewonnen. De 26-jarige Fransman was na 169,9 kilometer van Poprad naar Strbske Pleso in een sprint bergop sneller dan Ben Hermans. De Hongaar Attila Valter werd derde.

Alaphilippe is ook de nieuwe leider. Hij lost zijn Luxemburgse ploegmaat Bob Jungels, woensdag proloogwinnaar, af.

De eerste rit in lijn werd gekleurd door een vroege vlucht met vijf renners: Giulio Ciccone, Martin Haring, Daniel Dina, Torjus Sleen en Emanuel Piaskowy. Ciccone greep op de zeven hellingen telkens de bergpunten.

In het peloton controleerde Quick-Step Floors, dat woensdag zijn 62e zege boekte en daarmee het eigen record van de tabellen veegde. De voorsprong kwam niet boven de 3:10 uit en zakte snel. Ciccone probeerde het nog alleen, de Italiaan werd op 20 kilometer van de aankomst gegrepen.

In een afdaling waagde Victor Lafay zijn kans, zonder succes. Op 5 kilometer van de streep wilde Serge Pauwels, voor het eerst terug in competitie na zijn val en elleboogbreuk in de Tour, de benen even testen. Hij viel aan, maar Quick-Step Floors hield alles bij elkaar voor de slotklim. Daarop plaatste Alaphilippe zijn aanval. Hermans, Valter en thuisrijder Jan Tratnik pikten aan, maar konden niet voorkomen dat Alaphilippe de teller voor Quick-Step op 63 zette.