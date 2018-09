Jelle Wallays: “Als ik goed ben kan ik iedereen verrassen”

Jelle Wallays zorgde donderdag voor de eerste Belgische ritzege in deze Ronde van Spanje. De West-Vlaming van Lotto-Soudal bleef in de straten van Lleida een sprintend peloton voor. Een plannetje waarmee Wallays al een tijdje in het hoofd zat, zo vertelde hij achteraf.

“Al vanaf de eerste rustdag had ik een paar etappes aangestipt om vol voor de ritzege te gaan. Deze was er eentje van. Ik was dat iedereen verwachtte dat het hier op een massasprint zou uitdraaien, maar ik weet dat als ik goed ben ik iedereen kan verrassen. Dat is mij vandaag gelukt. Ik wist dat mijn metgezel Bystrom een sterkere sprinter dan mij was, maar dat de laatste rechte lijn een beetje bergop op ging. Dus bleef ik die laatste kilometer zo lang mogelijk in zijn wiel. Ik moest mij gewoon focussen op de streep”, analyseerde Wallays.

Zo volgt op het einde van een iets minder jaar toch nog de opperste bekroning voor Wallays, die een dikke week geleden nog flink ten val kwam en daarbij twee geschaafde heupen opliep. “Ik heb hier héél hard voor gewerkt. Ik was ontgoocheld na mijn niet-selectie voor de Tour, maar ben dan meteen beginnen focussen op een ritzege in de Vuelta. Die is er nu. Dat is fantastisch”, die voor de camera’s nog een dikke knuffel kreeg van Thomas De Gendt. Die mocht even na Wallays op het podium om zijn tweede bolletjestrui te showen.

De Gendt: “Ongelofelijk, hij is echt een sterke kerel”

De bergtrui van Thomas De Gendt kwam nooit in gevaar maar ook hij was na de finish vooral dolblij voor zijn ploegmaat Wallays. “Hij zei vanmorgen nog dat hij er vol voor ging gaan en dat hij zich de voorbije dagen gespaard had, maar dan moet je het nog altijd doen”, aldus De Gendt. “We hadden het misschien niet verwacht maar we weten dat hij erg sterk is. Dit was één van zijn enige kansen maar hij grijpt ze, dat is ongelofelijk. Hij is echt een sterke kerel.”

“Het ging erg hard, ook in het peloton. Onderweg hebben we via de communiactie nog geprobeerd om hem te motiveren. We hoopten wel dat hij het zou halden maar ik dacht niet dat het mogelijk was. Maar hij wint, dat is echt ongelofelijk.”

De Gendt mag morgen/vrijdag voor de tweede dag op rij in de bergtrui starten.

“Dit is de kans van mijn leven, wellicht zal ik die trui morgen nog wel kunnen houden maar zaterdag wordt het erg lastig. Ik zal de hele etappe volledig gefocust moeten zijn. En hopelijk kan ik het dan redden...”

