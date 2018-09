Dan toch nog Belgische zege in Vuelta: Jelle Wallays verrast het peloton en klopt medevluchter in de sprint!

De eerste Belgsiche ritzege is binnen in deze Vuelta: Jelle Wallays zorgde daarvoor in de 18e etappe. Na 186 zo goed als vlakke kilometers van Ejea de los Caballeros naar Lleida was onze 29-jarige landgenoot van Lotto-Soudal na een lange vlucht in de sprint net iets sneller dan de Noor Sven Erik Bystrøm. De sprintersploegen hadden zich deze keer misrekend en kwamen nét tekort... Na enkele helse dagen en nog een stevig slot in het verschiet hielden de klassementsmannen een snipperdag: Simon Yates behoudt zijn rode leiderstrui, Thomas De Gendt mag ook morgen starten in de bolletjestrui.

Drie renners probeerden als eersten weg te raken uit het peloton en dat bleek meteen de goede vlucht. Met Jelle Wallays was er alweer een landgenoot mee, hij trok op avontuur met de Nederlander Jetse Bol en de Noor Sven Erik Bystrom.

Het peloton zat al snel in rustmodus en de drie mochten meteen twee minuten nemen. De sprintersploegen waakten er echter over dat die voorsprong nooit veel groter werd: Quick Step Floors had met Elia Viviani de topfavoriet voor de dagzege in de rangen en nam het meeste kopwerk op zich, ook Bora-Hansgrohe voor Peter Sagan en Trek-Segafredo voor Giacomo Nizzolo staken een handje toe.

Dat was ook nodig want de drie vluchters hadden goed gedoseerd: op 25 kilometer van de streep bedroeg de voorsprong nog steeds 1’50”. Het bleef zelfs spannend tot op 10 kilometer toen het peloton nog bijna een minuut moest goedmaken.

#LaVuelta18 Final 10 kilometers and 55" left for the leading trio. Goooo @jellewallays pic.twitter.com/hxnbemCCRI — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 13 september 2018

Zelfs vers bloed in de achtervolging kwam te laat. Wallays en Bystrom gingen met z’n tweeën de slotkilometer in en onze landgenoot zorgde voor de eerste Belgische zege in deze Vuelta! De West-Vlaming bleef erg cool in de laatste kilometer en zette zijn eindspurt op het perfecte moment in. Sagan en Viviani kwamen nét te laat en strandden in het wiel van de twee vroege vluchters. De wereldkampioen moest zo andermaal met een dichte ereplaats vrede nemen. Tom Van Asbroeck spurtte nog naar de achtste stek.

Etapa 18 | Stage 18 #LaVuelta18



@jellewallays



¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/M0wig9yFRU — La Vuelta (@lavuelta) 13 september 2018

Wallays boekte zijn tweede zege van het seizoen, na een ritzege in de ronde van San Juan (2.1) en de zevende in zijn carrière. Het is meteen zijn grootste zege, die vooral uitblinkt in het klassieke werk: in 2015 won hij zo ook al Dwars door Vlaanderen en in 2014 schreef hij ook Parijs-Tours op zijn naam. Dit was echter zijn eerste triomf in de WorldTour.

Morgen is het weer aan klassementsmannen

Simon Yates (Mitchelton-SCOTT) behield de rode leiderstrui. De 26-jarige Brit heeft 25 seconden voor op de Spanjaard Alejandro Valverde. Diens landgenoot Enric Mas is op 1:22 derde.

Morgen/vrijdag krijgen we in Andorra één langgerekte vlakke aanloop van meer dan 100 kilometer naar een pittige slotklim. De aankomst ligt aan het avonturenpark Naturlandia, bovenop de Coll de la Rabassa. Dat is een klim van 17 kilometer aan gemiddeld 6,6 procent. De steilste stukken liggen echter in het begin van de col, nadien wordt hij steeds vlakker en door de aard van de rit en de slotklim zullen de verschillen hier allicht niet gigantisch hoog oplopen.

Uitslag:

1. Jelle Wallays (Lotto - Soudal) in 3:57:03

2. Sven Erik Bystrøm (UAE Team Emirates) z.t.

3. Peter Sagan (BORA - hansgrohe)

4. Elia Viviani (Quick-Step Floors)

5. Iván García (Bahrain - Merida)

6. Danny van Poppel (LottoNL - Jumbo)

7. Jon Aberasturi (Euskadi Basque)

8. Tom Van Asbroeck (Education First - Drapac)

9. Giacomo Nizzolo (Trek - Segafredo)

10. Ryan Gibbons (Team Dimension Data

Stand:

1. Simon Yates (GBr/MTS) in 73u02:37 (gem. 39,65 km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 00:25

3. Enric Mas (Spa/QST) 01:22

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 01:36

5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 01:48

6. Nairo Quintana (Col/MOV) 02:11

7. Ion Izagirre (Spa/TBM) 04:09

8. Rigoberto Uran (Col/EFD) 04:36

9. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 05:31

10. Tony Gallopin (Fra/ALM) 06:05 .