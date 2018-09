100 aanwezigen luisteren naar Dr. Hannelore Bové over luchtvervuiling

Lommel - Op dinsdag 11 september tekenden een 100-tal aanwezigen present op de lezing van Dr. Hannelore Bové op de campus Xplus. De lezing van Bové, die volgens New Scientist in de top 5 van meest talentvolle jonge wetenschappers van België en Nederland staat, ging over luchtvervuiling en de specifieke situatie in Lommel.

De normen in Lommel lijken aanvaardbaar, doch kwamen er twee heikele punten aan bod. De houtstook in Lommel zou moeten verminderen en dus kan de stad beter de openbare verkoop van hout stopzetten en dit afvoeren naar biomassa-centrales. Er zou ook meer sensibilisering moeten komen rond houtstook en controle van de allesbrander. Daarnaast moeten mensen aangemoedigd worden voor filters in de schouw. Ook is er een hoge nood aan schoolstraten, zodat kinderen, zonder uitlaatpijpen onder hun neus en in een autovrije schoolomgeving, naar de klas kunnen. Na de lezing genoot iedereen van een glaasje, waarvan de volledige opbrengst naar Levensloop gaat.