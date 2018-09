Herstappe - De kogel is door de kerk in Herstappe. Er komen verkiezingen. Aftredend burgemeester Claudy Prosmans komt met een eigen, tweede lijst. Na 12 jaar politieke rust zullen de Herstappenaren op 14 oktober dus opnieuw echt een keuze moeten maken.

Wat in zowat alle andere gemeenten van het land de normaalste zaak van de wereld is, is in Herstappe een spectaculaire en zeldzame gebeurtenis. Op 14 oktober moeten de inwoners van het een zakdoek grote ...