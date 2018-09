Stoffel Vandoorne acht kans op zitje voor 2019 “heel gering”

Voor het eerst heeft Stoffel Vandoorne toegegeven dat zijn F1-carrière na dit seizoen gedaan kan zijn. In de aanloop naar de GP van Singapore had hij een eerste persontmoeting sinds de aankondiging dat McLaren volgend jaar voor Carlos Sainz en Lando Norris kiest. Hij gaf daar toe dat de kans op een F1-zitje in 2019 “heel klein” is.

Vandoorne zei dat hij blijft hopen op een F1-stuur, maar ook in gesprek is voor een job buiten de F1. “Elke dag raken er nu stoeltjes bezet en de kans dat ik volgend jaar op de F1-grid sta, is erg klein. Maar totdat alles vastligt, denk ik dat je moet blijven praten, blijven proberen en alles geven. Dat is al dat ik momenteel kan doen. Er hebben uiteraard veel gesprekken plaatsgevonden, en niet alleen in de F1. We verkennen ook de mogelijkheden in andere series, en hopelijk weten we de komende weken iets meer. Momenteel ben ik vrij.”

Vandoorne sloot de Indycar en de Indy 500 niet uit, maar wellicht liggen er meer kansen in de Japanse Super Formula, waar hij goede contacten heeft met Honda. Ook een rol als reserve- of testrijder in de F1 sloot hij niet uit. “Als er geen kans is als racepiloot, lijkt het me goed om op een andere manier betrokken te blijven met een F1-team.”