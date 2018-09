Toerisme Hasselt nodigt toeristische gidsen uit op infomoment

Hasselt - Het is al enkele jaren een traditie dat alle toeristische gidsen samenkomen op een bijzondere plaats voor de presentatie van de nieuwe groepsbrochure. Ditmaal werd er gekozen voor de Oude Gevangenis op de Martelarenlaan.

Voor de eerste sessie op dinsdag 11 september hadden een 40-tal gidsen zich ingeschreven. Samen met het diensthoofd van Toerisme Hasselt waren ook enkele medewerkers aanwezig om de nodige uitleg te geven over de groepsbrochure 2019. Het belooft weer een boeiend jaar te worden in Hasselt, want er is zowel voor bedrijven, clubs, verenigingen, families als vriendengroepen weer een enorm programma met tal van interessante nieuwigheden. De brochure telt bijna 50 pagina’s en kan gratis afgehaald worden bij Toerisme Hasselt of besteld worden via www.visithasselt.be.

Over heel wat andere praktische zaken kregen de gidsen nog de nodige informatie. Ook werden enkele ontwerpen van nieuwe gidsenbadges getoond. De aanwezigen konden nog een presentatie zien over UHasselt met o.a. een overzicht van alle huidige opleidingen en de ontwikkelingen in de toekomst. De interesse van de gidsen ging dan ook vooral uit naar de Herkenrodekazerne en het Begijnhof. Marc Croes van de dienst Communicatie en Marketing nodigde tot slot nog iedereen uit op een rondleiding.

Foto: Marc Croes, UHasselt.