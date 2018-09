Cannabisplantage aangetroffen in woning van Loonse militair

Borgloon - Het openbaar ministerie heeft gevangenisstraffen van vijftien tot dertig maanden gevraagd en boetes tot 8.000 euro gevorderd voor een vijftal personen die een cannabisplantage onderbrachten in de woning van een militair uit Borgloon.

De politie kreeg eind november 2016 informatie dat er zich mogelijk een cannabisplantage bevond in een woning op het Jesserenplein in Borgloon. Tegelijkertijd werden twee mannen in het kader van een ander dossier in de gaten gehouden.

Toen de politie eind januari 2017 merkte dat er door één van die mannen gehuurde auto aan de woning in Borgloon stond, kregen de agenten het vermoeden dat er cannabis geoogst werd. De auto werd tegengehouden en daarin troffen de agenten naast de militair ook heel wat materiaal aan dat diende om een cannabisplantage verder op te bouwen.

In de woning vonden ze een plantage van 410 planten. De militair duidde een 21-jarige Hasselaar aan als diegene die hem voorgesteld had om een gedeelte van zijn woning te huren om de plantage in onder te brengen zodat hij uit zijn financiële problemen kon geraken.

De Hasselaar verschanste zich enkele weken in een hotel in Sint-Truiden waar hij met een vals paspoort gearresteerd kon worden. Hij ontkent dat hij iets met de plantage in Borgloon te maken heeft. Nochtans is de procureur ervan overtuigd dat hij de leider is en dat hij en zijn vriend verantwoordelijk zijn voor het opzetten van meerdere plantages.

Vonnis op 11 oktober.