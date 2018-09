Waar wordt Jan Fabre van beschuldigd? Vernederingen, seksisme, racisme, stalking, agressie, en seksuele intimidatie

Kunstenaar Jan Fabre wordt vandaag in een open brief door twintig (voormalige) werknemers beschuldigd van een bijzonder lange lijst seksueel grensoverschrijdende gedragingen, gaande van een werkomgeving waarin vernederingen, agressie, seksisme en racisme aan de orde van de dag zijn, over seksuele intimidatie in een “semi-geheime fotopraktijk” en stalking, tot een professionele omgeving waarin protest tegen dat gedrag onmogelijk wordt gemaakt. Het parket van de arbeidsauditeur Antwerpen is een onderzoek gestart naar het grensoverschrijdende gedrag. Een samenvatting van de feiten die hem ten laste worden gelegd.