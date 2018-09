Langer dan dertien minuten trainen? “Dat is puur tijdverlies”

Uitstekend nieuws voor wie liever geen uren zwoegt in de fitness: ook als je een paar keer per week slechts dertien minuten traint, heeft je lichaam er al voordeel van. Dat blijkt uit een nieuw maar kleinschalig onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Medicine & Science in Sports & Exercise.

Een team onderzoekers, verbonden aan verschillende universiteiten waaronder de City University of New York City, nodigde 34 gezonde mannen uit om zeven verschillende fitnessoefeningen uit te voeren. Voor de testperiode van acht weken begon, werden de deelnemers verdeeld in drie groepen.

De lengte van de training verschilde per groep, zo moest de eerste groep drie keer per week slechts één keer de zeven oefeningen uitvoeren. Goed voor dertien minuten trainen. De tweede groep moest meerdere sets van de oefeningen vervolledigen en bracht gemiddeld veertig minuten door in de fitness. De derde groep had het zwaarste schema: de heren moesten vijf sets van elke oefening vervolledigen en trainde op weekbasis drie keer zeventig minuten.

Even sterk

Wat blijkt nu? Na de twee maanden stelden de vorsers vast dat er weinig verschil was in krachttoename tussen de mannen die slechts één set van elke oefening uitvoerden en de deelnemers die elke oefening maal vijf herhaalden. Ze zagen wel een verschil in de spiermassa: elke deelnemer had een meer gestroomlijnd lichaam gekregen, maar wie het meest zwoegde in de fitness was het breedst.

De moraal van het verhaal: drie keer dertien minuten krachttraining per week is al ruim voldoende om je sterker te voelen en ook effectief meer kracht te hebben. Maar dan zal je echter nog niet sterker uitzien. Als je streeft naar een derrière à la Kim Kardashian, zal je dus wel (veel) meer tijd moeten doorbrengen op fitnesstoestellen.