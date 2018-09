20 jaar. Zo lang is het geleden dat KRC Genk in de reguliere competitie een thuiszege boekte tegen Anderlecht. Vanavond krijgt blauw-wit een nieuwe kans. Houdt Genk de punten thuis? Of blijkt paars-wit eens te meer het zwarte beest? Volg het hier live vanaf 20.30u.

Beleef de match hier live met videobeelden van de belangrijkste fases. Bent u geen abonnee? Dan kan u hier gratis een proefabonnement van 14 dagen nemen.