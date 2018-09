Zondag is het de Dag van de Landbouw, en die is nodig volgens Johan Hillen, voorzitter van de Boerenbond Limburg. "Vroeger stond iedereen dicht bij de landbouw, maar dat is vandaag niet meer het geval. Het is nodig dat iedereen eens kijkje kan nemen hoe het er in de landbouw aan toe gaat."