Deze programma’s mag u op 13 september niet missen

Ook onaangenaam verrast door het slechte weer vandaag? Boft u even dat er vanavond heel wat op uw kijkbuis is. Van de sixpack van Coppens over het vrouwelijke orgasme tot charmante tv met Martin Heylen: dit zijn de tv-programma’s die u vanavond niet mag missen.

‘Het Lichaam Van Coppens’

Foto: VTM

U heeft het ongetwijfeld al gelezen, gehoord of gezien: Staf en Mathias Coppens verkregen voor ‘Het Lichaam Van Coppens’ een sixpack, en lieten daar heel wat foto’s van maken voor een heuse kalender. Die kan je voor 7 euro kopen bij Kruidvat, de opbrengst is voor Rode Neuzen Dag. In de eerste aflevering kunnen we eindelijk die halfblote poses bewonderen, en blijkt dat Staf en Mathias inspiratie opdeden uit bestaande foto’s en poses van halfnaakte bekendheden, zoals zangeressen Miley Cyrus en Beyoncé, of Ronaldo. Maar er zijn ook knipogen naar bekende kunstwerken.

VTM, 20.35 uur

‘Koppels’

Foto: VTM

Ach, het vrouwelijke orgasme: een eeuwig frustrerende zoektocht, met wild in het rond frunnikende venten en misnoegde echtgenotes. En dus ook een besogne voor de koppels in VTM-relatieprogramma ‘Koppels’. Om hun relatie naar een nog hogere climax te brengen, krijgen de heren hulp van de website www.omgyes.com: een site die focust op vrouwelijke seksualiteit en het vrouwelijk orgasme, met tamelijk expliciete filmpjes en een manier om je opgedane kennis te oefenen op een tablet. Het is dat, of die kalender van de broers Coppens ophangen in de slaapkamer, denken we.

VTM, 21.40 uur

‘Inside Facebook’

Foto: AFP

Leuke plaatjes en filmpjes posten, likes scoren op je wall of ruziemaken met een verre tante onder een foto van het vorige familiefeest? We gebruiken allemaal Facebook, en vaak om de meest uiteenlopende redenen. Al zijn er ook gebruikers die het sociale medium bij uitstek gebruiken om kindermisbruik, dierenmishandeling, zelfverminking of haat tegen minderheden te promoten. Hoe het bedrijf reguleert wat wel en niet kan, ziet u vanavond in ‘Inside Facebook’. Dat kijkje achter de schermen van een moderatiecentrum moest undercover gebeuren: Facebook was immers niet happig om te tonen hoe vaak omzet verkozen wordt boven moraal. Ophefmakende posts lokken immers veel reactie uit, en dan is Facebook vaak terughoudend om die gebruikers in de ban te slaan.

Canvas, 21.15 uur

‘Zelfde Deur, 20 Jaar Later’

Foto: Eén

De tweede aflevering van een programma dat Vlaanderen wist te charmeren: meer dan een miljoen mensen keken vorige week hoe Martin Heylen, 20 jaar nadat hij het voor het eerst deed voor ‘Man Bijt Hond’, terug aanbelt bij dezelfde voordeuren. Het levert hilarische en ontroerende televisie op over de gewone dingen des levens. Vanavond belt hij weer aan in Hoepertingen, waar hij bijna 20 jaar geleden op de vrolijk spelende driejarige Michelleke stootte. “Martin wilde mij verrassen en heeft onder één hoedje gespeeld met mijn zus: die moest hem laten weten wanneer ik thuis zou zijn”, vertelde de nu 22-jarige Michelle Briersvandaag al in uw krant.

