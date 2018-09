Rechter buigt zich over pensioenbom van ziekenhuis Maaseik

Maaseik / Bree - De kortgedingrechter van Tongeren zal vrijdag moeten beslissen wie de pensioenen van het vastbenoemde personeel van het voormalige Medische Centrum Noord-Oost Limburg de komende 20 tot 25 jaar zal moeten betalen. Reeds in 2016 werd er door de openbare ziekenhuizen gewaarschuwd dat een pensioenbom op barsten stond.

De vereffenaars van het medische centrum Noord-Oost Limburg eisen dat de OCMW’s van Bree en Maaseik, de Federale Pensioendienst, de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid en de VZW Ziekenhuis Maas en Kempen de rekening voor de pensioenen voor hun rekening nemen. In 2016 werd er al aan de alarmbel getrokken dat er in het verleden te weinig RSZ werd afgedragen om de pensioenen voor de vastbenoemde ambtenaren te kunnen betalen. Door het hertekende ziekenhuislandschap blijven de fusieziekenhuizen, die een vroeger OCMW- of openbaar ziekenhuis overkoepelen, verantwoordelijk voor de pensioenlast van hun vastbenoemden.

Omdat er in de meeste ziekenhuizen ook minder statutairen in dienst zijn, komt er steeds minder geld door afdrachten bij in de pensioenkas. Het gaat om tientallen miljoenen euro die de komende jaren aan pensioenen betaald moeten worden. Voor het ziekenhuis Maas en Kempen is de kas die die latente pensioenen moet betalen volgend jaar echter leeg. Uit berekeningen die in 2016 werden gemaakt bleek toen dat Bree en Maaseik een gezamenlijke factuur van maar liefst in totaal 45 miljoen euro te wachten stond om alle pensioenen te kunnen betalen. Per jaar zouden de twee steden drie miljoen moeten ophoesten aan pensioenen van het voormalige Medische Centrum Noord-Oost Limburg.

Over wie die pensioenen zal moeten betalen, moet de kortgedingrechter zich aanstaande vrijdag buigen.