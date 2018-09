Tien hoogtepunten van de modeweek in New York

De New York Fashion Week is achter de rug en schonk veel mooie momenten op en naast de catwalk. Een overzicht van trends, opvallende gasten en zowel baanbrekende als emotionele gebeurtenissen.

Het feestje van Ralph Lauren

Het merk Ralph Lauren bestaat vijftig jaar en dat werd gevierd in stijl. Veel toonaangevende celebs, onder wie Oprah Winfrey en Kanye West, woonden het defilé bij. Ook Ralph Lauren zelf verscheen op de catwalk met een legertje bekende modellen achter zich.

Glitterlippen

De Amerikaanse ontwerper was een van de eersten aan zet op de New Yorkse modeweek en kwam schitterend binnen. Letterlijk. De modellen droegen lippenstift met donkere glitters. Die make-uplook combineerde mooi met de felle kleding.

Felle kleuren, overal

Knalkleuren zijn volgende lente helemaal in, ook in combinatie met elkaar. Bella Hadid toonde een sportieve outfit in roze en oranje voor Prabal Gurung. Bij bovengenoemde Jeremy Scott werden drie opvallende tinten samengevoegd in een outfit. Next level colorblocking.

Transgender debuut

Het label Marco Marco zorgde voor een primeur op de modeweek door alleen maar met transgender modellen samen te werken. “Ik vond dit de ideale gelegenheid om aan te tonen dat ze hier zijn en blijven en dat ook zij mooi zijn”, zei designer Marco Morante. Ondermeer de bekende Andreja Pejic liep mee.

Flipflops aan de top

Vergeet pumps of sneakers: bij ontwerpster Dion Lee droegen de modellen elegante, losse outfits met teenslippers eronder. Komende lente en zomer zal dit type schoeisel volgens haar overal te zien zijn, niet alleen op het strand. LEES OOK. Flipflops met Chanel: het populairste schoeisel in Kopenhagen

Celebs op de eerste rij

Zoals gewoonlijk veroveren veel A-listers een plekje front row om hun favoriete ontwerpers te bekijken. Zo was Cathlyn Jenner present bij Jeremy Scott, kwam Kate Bosworth graag kijken naar Kate Spade, Kate Moss en Kendall Jenner waren te gast bij Longchamp en Naomi Campbell genoot van Calvin Klein.

Zwangere modellen

De modewereld probeert tegenwoordig heel divers te zijn. Brandon Maxwell toonde dat door het vijf maanden zwangere topmodel Lily Aldrigde op de catwalk te laten flaneren. Rihanna ging nog een stapje verder en pakte uit met twee zwangere modellen, onder wie haar vriendin Slick Woods (uiterst rechts). LEES OOK. Trend in New York: opvallende modellen op de catwalk

Vrolijk feestje

Hét feestje naast de catwalk werd georganiseerd door modesite Business of Fashion. De reden om te vieren? De positiviteit in de modewereld, "omdat je er zonder een dosis optimisme niet aan de top raakt". Vrolijke gasten op de guest list: Bella en Gigi Hadid en Rosie Huntington-Whiteley.

Catwalk uit een sprookje

Romantiek troef bij het Amerikaanse merk Rodarte: modellen droegen bombastische, zwierige jurken met veel tule en hadden verse bloemen in hun haren. Een sprookje, dat nog feeërieker werd dankzij de regen in New York.

Foto: Charles Sykes/Invision/AP

De ode aan Kate Spade

Eerder dit jaar moest de modewereld afscheid nemen van de beroemde (handtassen)ontwerpster Kate Spade. De vrouw werd allesbehalve vergeten in New York: in de zaal lag op elke stoel een kaartje met een boodschap als eerbetoon. “Overal waar ze kwam, liet ze een sprankeling achter”, stond er te lezen.