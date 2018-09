Rist snelle mannen hoopt Fernando Gaviria op te volgen in Kampioenschap van Vlaanderen

Koolskamp - Vrijdag wordt in en rond het West-Vlaamse Koolskamp de 103e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) afgewerkt. Meteen is dit de zevende manche van de Napoleon Games Cycling Cup. Met LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo, Katsuha-Alpecin en Lotto Soudal komen er dit jaar slechts vier WorldTourteams aan de start.

Aan het parcours werd ook dit jaar niet geschaafd. Het startsein wordt gegeven vanop het dorpsplein van Koolskamp waarna het richting de 600 meter lange kasseizone van de Bruggesteenweg gaat. Via Egem doet men Pittem aan om zo weer naar Koolskamp te trekken waar de eindmeet getrokken ligt op de Tieltsestraat. Eén ronde is 11,1 kilometer lang. Er worden zeventien ronden gereden.

Vorig jaar ging de zege naar Fernando Gaviria. De Colombiaan van Quick-Step Floors was in een massasprint sneller dan Dylan Groenewegen en Jasper De Buyst. Timothy Dupont was in 2016 de laatste Belgische winnaar van de kenmerkende gele trui met beeltenis van de Vlaamse Leeuw die voor de laureaat is weggelegd.

Gaviria is er dit jaar niet bij. Het wordt wellicht weer uitkijken naar de rappe mannen in het peloton. Dylan Groenewegen wil wellicht beter doen dan vorig jaar. André Greipel wil zijn zege van tien jaar geleden in Koolskamp maar al te graag over doen. Timothy Dupont, de laatste Belgische eindlaureaat, is eveneens van de partij net als John Degenkolb, Wouter Wippert, Amaury Capiot, Dries De Bondt, Kenny Dehaes en de recente winnaar van de GP Wallonie, Jasper Stuyven. Leider in de stand van de Napoleon Games Cup, Cees Bol, komt met zijn team SEG Racing Academy eveneens aan de start.