Jan Fabre reageert op aantijgingen van seksueel wangedrag: “Nooit mijn bedoeling om te kwetsen”

Twintig voormalige medewerkers en stagiairs van beeldend kunstenaar Jan Fabre klagen grensoverschrijdend gedrag aan van de kunstenaar. In een open brief die vannacht verscheen op de website van kunstenmagazine rekto:verso is sprake van publieke vernederingen en seksuele intimidatie. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen”, reageert Fabre.

In een persbericht dat Troubleyn na de middag uitstuurde, reageert Jan Fabre “aangeslagen”: “Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen. Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen. Ik betreur dat deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat.”