Rechtbank doet 11 oktober uitspraak over vermeende sociale dumping Bulgaarse truckers

Hasselt - In de Hasseltse arbeidsrechtbank vonden donderdagmorgen de pleidooien plaats in het dossier over de vermeende sociale dumping van zeven Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs. De uitspraak volgt op 11 oktober. Dat is donderdag vernomen in het Hasseltse gerechtshof.

In 2015 werd tegen transportfirma RMT uit Tessenderlo klacht ingediend. De transportfirma zou via het Bulgaarse dochterbedrijf Rematra chauffeurs in België te werk hebben gesteld aan Bulgaarse loon- en arbeidsvoorwaarden. De zeven chauffeurs vragen in totaal 236.000 euro. Dat bedrag is het verschil tussen het Bulgaarse loon en het Belgische loon, waar ze menen recht op te hebben.

De zeven Bulgaarse truckers hadden de socialistische vakbond BTB-ABVV gemandateerd om een procedure op te starten voor hun eis voor Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden. De sociale inspectiedienst heeft bijkomend onderzoek verricht en die stukken zaten in het dossier.