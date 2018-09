Chiro Aterstaose viert 70ste verjaardag in de Ardennen

Tongeren - Pas zondag 23 september start het nieuwe werkjaar van Chiro Aterstaose, maar afgelopen weekend vierden de leiding en oud-leiding van de oudste gemengde Chiro van Vlaanderen al het 70-jarig bestaan van hun geliefde Chiro-groep. De festiviteiten gingen door op een idyllische plaats in onze Ardennen.

Chiro Aterstaose bestaat welgeteld al 70 jaar. In 1948 startte de meisjeschiro van Aterstaose en vanaf 1978 werden ze samengevoegd met de jongenschiro. Door deze samenvoeging werd Chiro Aterstaose de eerste Chiro binnen Vlaanderen met een gemengde werking.

Het 70-jarig jubileum werd gevierd met een oud-leidingsweekend in het kamphuis Ancien Moulin de Magotiaux. Hier kwamen de oud-leiding van verschillende generaties samen om zich nog eens helemaal onder te dompelen in het Chiro-gebeuren. Er werd gestart met een heuse Chiro-quiz om de herinneringen aan voorbije kampen en activiteiten aan te wakkeren. Verder kwam er nog een teambuilding aan te pas, een escaperoom, een wandeling met tochttechnieken enzovoort. De avonden werden afgesloten met een groot kampvuur, voorzien van foto’s en andere herinneringen uit de oude ‘Chiro-doos’.

Zondag is Chiro-dag

Elke zondag van het jaar voorziet de leiding van Chiro Aterstaose van 14 tot 18 uur toffe activiteiten voor jong en oud. Op 23 september gaat de werking weer van start. Dat gebeurt telkens met een thema. Dit jaar stelt een eenhoorn iedereen de vraag: ‘Çava?!’, en wil hij een eerlijk antwoord. Het is oké om eens te zeggen dat het niet ‘çava’ is! Met zijn weelderige manen in alle kleuren van de regenboog, die elk een eigen betekenis hebben, maakt hij van alles mee waar hij blij, verdrietig, boos of trots om kan zijn.