Kate Moss voelde zich onder druk gezet om topless te fotograferen

Het voormalige supermodel Kate Moss poseerde in haar gloriejaren meerdere keren met ontbloot bovenlichaam voor de camera, maar in een gesprek met de Britse presentatrice Megyn Kelly onhulde ze dat ze dit als jong meisje zeker niet altijd leuk vond. Integendeel zelfs. Ze voelde zich soms echt onder druk gezet.

Hoewel sommige toplessfoto's van Kate Moss ondertussen tot de meest iconische foto's uit de modewereld behoren, voelde het voormalige supermodel zich initieel blijkbaar niet zo zeker over de foto's. Tijdens een interview in het praatprogramma Megyn Kelly Today sprak het model voor het eerst over haar weerzin om in het verleden met ontbloot bovenlichaam te poseren.

Kate Moss zei daarover het volgende: "Er was zeker druk om topless te poseren. Ik werkte vaak met een vrouwelijke fotografe die me graag zonder bovenstuk voor de camera zette en daar hield ik als startend model echt niet van. Toen ik met fotograaf Mario Sorrenti samen was, voelde ik me er iets zekerder over als hij me fotografeerde, maar toch dacht ik altijd: "Kan ik niet gewoon mijn kledij aanhouden?" Het maakte natuurlijk deel uit van de job, dus deed ik het maar gewoon."

Kate Moss on how she didn't like being photographed topless at a young age and says models now, "they don't have to do it if they don't want to."

Ook voor Calvin Klein poseerde Kate Moss in haar jonge jaren ooit topless. Deze reclamefoto's staan ondertussen op ieders netvlies gegrift.