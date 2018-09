Vakbonden bevestigen “grootste staking ooit” bij Ryanair

De “grootste staking uit de geschiedenis van de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair” zal wel degelijk plaatsvinden op vrijdag 28 september. Dat hebben de vakbonden donderdag bevestigd in Brussel. Vakbonden van het cabinepersoneel uit België, Spanje, Portugal, Italië en Nederland hadden eerder al die datum naar voor geschoven. “De impact zal groot zijn, aangezien vijf landen in Europa deelnemen”, klinkt het.

De bonden trachten al maanden om Ryanair ertoe te krijgen om de verschillende nationale sociale wetgevingen toe te passen van de landen waar Ryanair actief is, en niet enkel de Ierse wetgeving.

Ryanair ontkent donderdag in een persbericht alvast dat de “staking door een kleine minderheid van het cabinepersoneel op 28 september voor chaos zal zorgen”, zoals de Belgische christelijke bediendebond beweert.

De impact voor België zal volgens de Franstalige christelijke bediendebond CNE nochtans groter zijn dan bij voorgaande acties. In totaal zijn die dag zowat 150 Ryanair-vluchten gepland in België. Van het 100-tal vluchten op Charleroi zou volgens een vakbondsman van CNE 80 procent geannuleerd kunnen worden, voor de overige vluchten op Brussels Airport verwacht de vakbonsman dat die allemaal geschrapt zullen worden.

De vakbonden hebben ook contact met hun collega’s uit nog andere Europese landen en benadrukken dat het niet uitgesloten is dat zij zich nog zullen aansluiten bij de acties. In Italië hebben de Ryanair-piloten zich aangesloten bij de actie van de cabinepersoneelbonden.

Bij Ryanair zelf verwerpen ze echter de beweringen van de vakbond over “de grootste staking ooit”. “Net als bij de vorige stakingen zal er geen sprake zijn van chaos of van wijdverspreide vertraging”, zo luidt het in een persbericht.

De Ierse luchtvaartmaatschappij verwijst daarvoor naar de afhandeling van de stakingen van de voorbije weken. “Deze zomer staakten de Ierse piloten ook, maar toch werden 280 van de 300 vluchten afgewerkt. Het werk werd deze week ook neergelegd in Duitsland, maar toch werkte een groot deel van het personeel nog, zodat de hinder vrij beperkt bleef. Dat zal ook op 28 september het geval zijn, wat de vakbonden ook beweren. Door een klein aantal annulaties zullen we ervoor zorgen dat de overgrote meerderheid van de verwachte 40.000 passagiers die dag zullen kunnen vliegen.”