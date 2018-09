Mode Bolle buiken, plus size en een vleugje SM: dit was de exotische lingerieshow van Rihanna

Popster Rihanna mocht woensdag de New Yorkse modeshow afsluiten met het allereerste defilé van haar lingeriemerk Savage x Fenty. De zangeres beloofde eerder dat de show een erg meeslepende ervaring zou worden en ze had gelijk: de internationale pers is lovend over de presentatie. Riri schakelde de zusjes Hadid in om met haar meest recente ontwerpen op een exotisch aangeklede catwalk - zwembad incluis - te flaneren. Maar ze wilde ook benadrukken dat ze ondergoed maakt voor iedereen. Daarom nodigde ze ook twee zwangere modellen en dames met een maatje meer uit voor het debuut. Ook het kinky kantje van de ster is nooit veraf: beha’s en slips met ‘Fifty Shades’-lintjes, tepelstickers, gaasjes, zweepjes en luipaardprint komen vaak terug.