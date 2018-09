Het interview met Jan Fabre dat de beschuldigingen uitlokte: “Bij ons is er nooit een probleem geweest. Jamais”

Jan Fabre wordt vandaag door twintig (voormalige) werknemers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Directe aanleiding voor de open brief zijn de uitspraken van Fabre in een interview aan de VRT twee maanden geleden. Daarin claimde de kunstenaar dat hij in veertig jaar “geen probleem” heeft gehad. “Jamais.”

Op woensdag 27 juni zond de VRT een interview met Fabre uit naar aanleiding van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector, waaruit bleek dat 1 op de 4 vrouwen het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van ongewenste fysieke of seksuele toenadering.

Fabre reageerde toen geschokt op de conclusies van het rapport. “Wow. Ik vind het shockerend dat het zo extreem is. Ik vind: al wat leeft moet je respecteren. Dus zeker ook de vrouw. Ik bedoel: no doubt. Alleen natuurlijk, wat ik merk, en daar moet ik ook eerlijk in zijn, zelfs mensen in mijn compagnie, als ik een keer roep tegen een van mijn danseressen en actrices, wordt er tegen mij nu al gezegd: Jan, pas op. Want dat kan zijn dat je daardoor die mensen, hé... “

“Als ik bij manier van spreken wat te gewelddadig was in mijn woorden, en riep en tierde, want ik kan nogal streng zijn als regisseur – maar altijd fair. Streng en fair, professioneel en fair. Maar straight. Bijvoorbeeld, want zo gebeurt dat: ik riep overlaatst tegen een meisje die bij mij al vijf jaar werkte, die was wat te dik geworden. En ik riep door de microfoon: you have to train again. Nadien kwam men mij vertellen: Jan, dat is kwetsend. Je hebt die vrouw toch een beetje gekwetst nu. Een jaar geleden waren daar allemaal geen problemen mee.”

“Als ik wat roep, en tier, en niet content bent, dan wordt ook natuurlijk al gezegd: ge moet oppassen want die jonge danseressen of actrices kunnen dan angst hebben of zich gemanipuleerd voelen. Maar ik moet zeggen, bij ons in de compagnie, veertig jaar lang, is er nooit een probleem mee geweest. Jamais.”