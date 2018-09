Steenrijke Nederbelg (72) koopt fraudeproces in ons land af voor 50 miljoen euro

Het parket van Antwerpen heeft een minnelijke schikking afgesloten in het fraudedossier met de Nederlandse hoofdbeklaagde Louis Reijtenbagh (72). De Nederlandse belegger en schilderijenverzamelaar werd verdacht van jarenlange belastingontduiking.

Reijtenbagh, die tussen 1996 en 2011 voor zo’n 28 miljoen euro zou hebben gefraudeerd, is bereid om 50,9 miljoen euro op tafel te leggen. In ruil zou het Antwerpse parket zijn vervolging staken en de buitenvervolgingstelling vragen.

In 2013 hadden de beklaagden al met de fiscus een schikking getroffen voor 38,5 miljoen euro, inclusief fiscale boetes. “In totaal betalen de twaalf beklaagden in dit dossier dus 89,4 miljoen euro terug aan de Belgische Staat”, stelde de procureur. De minnelijke schikking werd vanmorgen ter goedkeuring voorgelegd aan de rechtbank in Antwerpen, die op 11 oktober zal beslissen of het bekrachtigd wordt.

Het financiële onderzoek werd in 2007 opgestart en draaide rond feiten van uitgebreide en internationale financiële en fiscale fraude met betrekking tot de beleggingsactiviteiten van Louis Reijtenbagh, zijn familie en entourage. Via verschillende vennootschapsconstructies en offshore bedrijven zouden op die manier op grote schaal belastingen zijn ontdoken in België.

Brasschaat

Louis Reijtenbagh is een 72-jarige Nederlandse arts die nadien zakenman werd. Hij is afkomstig uit het Nederlandse Almelo, waar hij een huisartsenpraktijk had, en trok in 1995 naar Monaco, waar hij de woning kocht van Formule 1-piloot Jack Villeneuve. Hij zou lange tijd gewoond hebben in de villa in Brasschaat die het Witte Huis van de Antwerpse gemeente genoemd werd, maar gedomicilieerd was hij er nooit.

Reijtenbagh werd verdacht van belastingfraude, witwassen en het vormen van een criminele organisatie.