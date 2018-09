Popkoren maken zich klaar voor groots muziekspektakel

Runkst

Hasselt - Popkoren Moosa-iek uit Sint-Lambrechts-Herk en Vocal 4's uit Sint -Truiden bereiden zich voor samen met toneelgezelschap Den Teut en kinderkoor MoosAmuze op hun groots muziektheater 'The show must go on'. Al anderhalf jaar geleden werden de stappen naar deze ludieke en ontroerende voorstelling gezet. Dirk-Jan Kerris zorgt voor de muzikale leiding, Chris Mathijs voor de regie, en Kristel Lamerichs voor de koorcoaching.

De koren zijn niet aan hun proefstuk toe, want in 2016 werkten ze al eens samen voor het muziekspekakel 'Het geheim van Papillon', dat een groot succes werd. Er wordt op dit moment met man en macht geoefend om het acteergedeelte, de zang en muziek op elkaar af te stemmen. Het publiek wordt met een knipoog naar de Muppets voortdurend meegenomen in het verhaal met hedendaagse bijpassende muziek.

'The show must go on' is geschikt voor jong en oud. Beetje bij beetje zal het publiek wijzer worden van het complot en de geheime missie van de pop 'Franke Teut'. De unieke locatie, het prachtige acteerwerk en de mooie muziek maken dit spektakel tot een absolute aanrader!

De voorstelling vindt plaats op 6 en 7 oktober om 19.30 uur in de Heilig Kruiskerk, die slechts voor de gelegenheid omgetoverd zal worden tot een unieke theaterzaal. Info en tickets: www.theshowmustgoon.be