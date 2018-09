Nieuwe studie: zo beïnvloedt de kleur op je muren echt je emoties

Een kleurtje op je muren heeft een grotere impact op je emoties dan je mogelijk verwacht. Dat heeft een onderzoek van een Australisch geneeskundig instituut uitgewezen. Zo ontdekten de onderzoekers dat pastelkleuren je kalm maken, terwijl felle kleuren je optimistisch stemmen. Donkere kleuren kunnen dan weer neerslachtigheid opwekken.

Hoewel kleurstudies in het verleden al suggereerden dat kleuren bepaalde emoties kunnen opwekken, bevestigt nu ook de wetenschap dat kleuren jouw emoties sterk kunnen beïnvloeden. Het Australische Florey Institute of Neuroscience and Mental Health in Melbourne sloeg de handen in elkaar met het verfbedrijf Taubmans en het bedrijf Liminal VR, dat gespecialiseerd is in virtual reality, en onderzocht welk effect kleuren op je gemoedstoestand hebben.

Het grootschalige Australische onderzoek toont aan dat blauwe, groene en paarse pasteltinten bij de proefpersonen kalmte opwekken en dat de felle kleuren oranje, geel en roze hen optimistischer en energieker maakt. Donkere kleuren op de muren kunnen echter wel neerslachtigheid opwekken.

Volgens de kleurenconsulent Grace Garrett van Taubmans kan de negatieve impact van donkere kleuren echter wel teniet worden gedaan wanneer het op een correcte manier in een ruimte wordt toegepast. "Een gang, een toilet of een badkamer zijn ideale ruimtes om te experimenteren met donkere kleuren", benadrukt de kleurenconsulent. "Aangezien we er niet voortdurend mee geconfronteerd worden, omdat we in deze ruimtes niet zoveel tijd spenderen, kunnen ze hier wel als eyecatcher ingezet worden."