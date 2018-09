NBA-superster Russell Westbrook is maand buiten strijd na knieoperatie

De Amerikaanse basketvedette Russell Westbrook is met succes geopereerd aan de rechterknie. De sterspeler van Oklahoma City Thunder moet een viertal weken revalideren maar raakt mogelijk op tijd fit voor de start van het nieuwe NBA-seizoen.

De 29-jarige Westbrook klaagde al een tijdje over een ontsteking in de knie. Daarom besloot de speler in overleg met de club onder het mes te gaan. Die ingreep was een succes. “Over vier weken wordt hij weer onderzocht. Daarna kunnen we meer vertellen over zijn fysieke paraatheid”, zo laat zijn club woensdag weten.

Het nieuwe NBA-seizoen begint op 16 oktober.

Russell Westbrook is een zevenvoudig All Star en de MVP (beste speler) van 2017. Dat jaar zette hij het record van aantal triple-doubles (dubbele punten in drie categorieën) in een seizoen op 42.