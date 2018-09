Jos van Emden vervangt Dylan van Baarle in Nederlandse WK-selectie voor tijdrit

Jos van Emden neemt in de Nederlandse selectie voor het WK tijdrijden in Innsbruck de plaats in van Dylan van Baarle. Die moest zijn seizoen voortijdig beëindigen na een ongelukkige val in de Ronde van Spanje. Van Baarle kwam in de twaalfde etappe vlak na de finish ten val door een overstekende official en liep daarbij een breukje aan de rechterkant van zijn bekken op.