Belgische federatie blijft geloven in olympische kansen van dressuurploeg na drama op Wereldruiterspelen

De Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon begonnen voor de Belgische dressuurploeg in mineur. Isabel Cool kon de Grand Prix niet volledig afwerken omdat haar dertienjarige hengst Aranco V kort voor het einde alle medewerking weigerde. België zag zo zijn kansen op een plaats in de top zes en het daaraan verbonden olympisch ticket voor Tokio 2020 slinken. Toch ziet de sportief directeur van de Belgische Ruitersportfederatie Wendy Laeremans nog perspectief.

Uiteraard had Laeremans zich een andere start voorgesteld voor de Belgische dressuurploeg. “Fanny Verliefden maakte twee kleine foutjes en die wegen op dit niveau zwaar door in het eindresultaat”, blikte ze terug op de eerste dag van de dressuur. “En Isabel Cool reed zeker niet slecht maar om een ongekende reden blokkeerde haar paard net voor het einde. Maar het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Als Jeroen Devroe en Laurence Roos donderdag een topresultaat neerzetten, kunnen wij ons nog steeds kwalificeren voor Tokio. Denemarken staat immers op een voorlopige zevende plaats met scores van 70 en 68 procent en dat is in principe dus niet zo veel beter dan wij.”

Donderdag rijdt Jeroen Devroe met de 14-jarige BWP-ruin Eres DL de Grand Prix en Laurence Roos sluit met de 13-jarige BWP-ruin Fil Rouge de Belgische rangen.