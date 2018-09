Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) vecht al jaren tegen depressies en neemt elke dag antidepressiva. Dat zei hij gisteren in het tv-programma Gert Late Night. “Mijn interne stressmeter is kapot. Medicatie helpt mij die te regelen.”

Hij was dertig en schoot rond 5 of 6u ’s ochtends rillend van angst wakker. De zwarte gedachten beklemden minister van Cultuur Sven Gatz zo dat hij nergens tot rust kwam, nergens nog interesse in had ...