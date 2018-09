Wie kan ze echt vertrouwen? Meghan Markle ziet haar vriendenkring slinken

Hoewel haar leven als lid van de koninklijke familie al heel wat veranderingen met zich meebracht, is het op dit ogenblik vooral haar sociale leven dat haar parten speelt. Omdat Meghan Markle niet meer weet wie ze precies kan vertrouwen, heeft ze noodgedwongen haar vriendenkring uitgedund.

Het leven van een Britse hertogin kan eenzaam zijn. Dat ondervindt ook Meghan Markle momenteel aan den lijve. Een anonieme bron meldde daarover het volgende aan de Britse krant Daily Mail: "Meghan heeft het contact met een aantal van haar beste vrienden al voor het huwelijk verbroken. Hoewel dit een harde beslissing was, was ze hiertoe genoodzaakt omdat ze niet meer precies wist wie ze kon vertrouwen."

Volgens de krant heeft ze haar vriendenkring daarom tot een erg select clubje uitgedund en hield ze enkel diegenen over die compleet betrouwbaar zijn. Hiertoe behoren haar persoonlijke visagist, Daniel Martin, en haar styliste Jessica Mulroney. Haar styliste is ook al jarenlang haar beste vriendin en in augustus vloog ze nog speciaal naar Toronto om haar daar te ontmoeten.

Het wantrouwen van Meghan Markle is overigens niet zo verwonderlijk. Met alle recente lekken in de media is het niet meer dan logisch dat ze enkel nog vertrouwt op vrienden en familie die niet zomaar als 'anonieme bron' met een primeur op de pers afstappen. Ook haar vader en halfzus deden dit in het verleden al meermaals.