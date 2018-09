Gewapende man doodt vijf mensen in Californië en pleegt zelfmoord

Een gewapende man heeft woensdag in Bakersfield (Californië) vijf mensen gedood, onder wie zijn echtgenote, en zich nadien van het leven beroofd. Dat hebben lokale autoriteiten bevestigd.

“Er zijn zes overleden personen: een is de verdachte en de vijf anderen zijn slachtoffers”, aldus Mark King, een politieman van county Kern, aan het Franse persbureau AFP. Hij spreekt van een “mogelijk drama van huishoudelijk geweld”.

De schietpartij begon omstreeks 17.30 uur (lokale tijd) in een handelszaak en een woning in Bakersfield, ruim honderd km ten noorden van Los Angeles. Er zijn op dit ogenblik geen details bekend over de aard van de band tussen de schutter en de andere slachtoffers.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.