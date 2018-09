“Net weg uit ‘Thuis’ en ik moet al op de operatietafel”: Bart Van Avermaet reageert op vertrek Waldek

Het was een pijnlijk afscheid voor velen, dat van Waldek uit ‘Thuis’. Acteur Bart Van Avermaet is zelf ook geschrokken van de reacties van de kijkers. In ‘Van Gils en Gasten’ reageert hij op zijn vertrek.

Het zat er al een tijdje aan te komen voor Bart Van Avermaet, want hij is natuurlijk niet van de ene dag op de andere vertrokken uit ‘Thuis’. “Nee, zoiets dat bespreek je samen een beetje he.” Toch was het zelfs voor veel van zijn collega’s nog een verrassing. “Ik heb heel veel telefoontjes gekregen van collega’s.”

Wie goed keek, zag tijdens ‘Van Gils en Gasten’ wel dat het oog van Bart wel erg rood was. Dat heeft niets te maken met zijn vertrek uit ‘Thuis’, al wijt hij het er al lachend wel aan.

Bart moet een spoedoperatie aan zijn oog laten uitvoeren. “Ik heb nog maar net gedaan met ‘Thuis’ en ik mag al op de operatietafel. Te veel huilen in ‘Thuis’ hé,” lacht hij. Ernstig is het echter niet: zijn netvlies was losgekomen en dat moest snel geopereerd worden.