Voetballers brengen Hitlergroet nadat nieuwe sponsor vraagt om “ludieke” actie

Een ploegfoto voor de eeuwigheid, zo kan je die van de club uit Noordrijn-Westfalen wel omschrijven. SC 1920 Myhl trok onlangs een nieuwe sponsor aan, de kebabzaak van ene Engin Arslan. Die vroeg de spelers dan ook om een nieuwe ploegfoto te maken want de vorige had nog de oude sponsor op de blauwe truitjes.

Arslan vroeg aan de spelers om er een “ludieke” foto van te maken en deelde de foto daarna trots op Facebook. Waarbij zeven spelers dus een Hitlergroet uitbrengen voor zijn zaak. Daarna ontstond uiteraard heel wat ophef en de foto werd snel weer offline gehaald. De club besliste om meteen een nieuwe sponsor te zoeken en zette zeven spelers (tussen 18 en 27 jaar oud) op straat.

“Toen we erachter kwamen, hebben we meteen een bestuursvergadering georganiseerd”, aldus voorzitter Marc Winkens. “Volgens de normen en waarden van onze club konden we niets anders doen dan deze leden te ontslaan. Ik denk dat we juist gehandeld hebben.”

De man achter de kebabzaak verontschuldigde zich meteen. “Het was een grote fout van mij en daarom bied ik aan iedereen mijn verontschuldigingen aan. Ook aan de club. Helaas helpt dit niet. Het spijt mij ook voor die voetballers”, klonk het.

Ook de spelers in kwestie excuseerden zich en stelden niet racistisch te zijn. Ze hebben wel een onderzoek aan hun broek voor het gebruik van illegale symbolen.

Seven players from SC 1920 Myhl in the German town of Wassenberg have been expelled from the team https://t.co/veGz9BkkNh