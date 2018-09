Is Mick Schumacher een concurrent voor Stoffel Vandoorne?

Met zijn drie overwinningen op de Nürburgring is Mick Schumacher meteen opgerukt naar de tweede plaats in het Europese Formule 3-kampioenschap. Naar verluidt heeft dit de interesse gewekt van Red Bull en praten ze met de jonge Duitser over een zitje voor 2019 bij Toro Rosso. De zoon van Michael Schumacher kan dus plots een concurrent voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne worden.

De carrière van Mick Schumacher heeft de laatste twee maanden een steile vlucht genomen, van de laatste tien races in het Europese Formule 3-kampioenschap heeft de jonge Duitser er zes gewonnen. Door deze sterke prestaties is hij opgeklommen naar de tweede plaats in het kampioenschap op slecht drie punten van leider Daniel Ticktum.

Schumacher zal nu alles op alles zetten om het kampioenschap te winnen. Als hij het kampioenschap afsluit in de top drie heeft de negentienjarige Duitser genoeg punten op zijn superlicentie om in de Formule 1 aan de slag te gaan.

Als de zoon van de ‘Rekordmeister’ in het bezit is van een superlicentie is het niet ondenkbaar dat hij in het vizier van een aantal F1-teams komt. Volgens ‘Motorsport’ zou Toro Rosso namelijk sterk geïnteresseerd zijn in de diensten van de Duitser.

Bij Toro Rosso is er voor 2019 nog niets bevestigd maar er wordt aangenomen dat Daniil Kvyat één van de zitjes zal bezetten maar voor het andere zitje circuleren nog een aantal namen. Dan Ticktum is net als Schumacher aan het werk in de Europese F3 maar zelfs als de Brit het kampioenschap op zijn naam schrijft komt hij nog een paar punten tekort op zijn superlicentie.

Het is dus niet ondenkbaar dat bij Toro Rosso de mogelijkheid onderzocht wordt om Schumacher in één van hun bolides te zetten in 2019.

Ondanks de interesse van Red Bull lijkt Schumacher geen haast te hebben om zijn F1-debuut te maken. Het blijft voorlopig nog koffiedik kijken maar het lijkt er wel op dat het slechts een kwestie van tijd is voor we weer een Schumacher op de startgrid van de Formule 1 mogen begroeten.

