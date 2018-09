Drie Vlaamse tv-programma’s maken kans op prestigieuze Gouden Roos

De laatste keer dat een Vlaams programma met de prijs ging lopen was in 2013: toen won ‘Wat Als?’. Foto: BELGA

De Vlaamse tv-programma’s ‘Sorry Voor Alles’ (Eén), ‘Down The Road’ (Eén) en ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ (VTM) komen vandaag te weten of ze gelauwerd worden met de felbegeerde Gouden Roos. Het is de 57ste editie van deze prestigieuze prijs die “originaliteit, kwaliteit en creativiteit in amusementsprogramma’s in tv en nieuwe media” wil bekronen. De prijzen worden dit jaar in Berlijn uitgereikt.

Tot nu toe behaalden slechts drie Vlaamse programma’s een Gouden Roos: ‘Wat Als?’ in 2013, ‘Benidorm Bastards’ in 2010 en ‘De Mol’ in 2000.

‘Sorry Voor Alles’. Foto: Patrick Hattori

‘Down The Road’. Foto: Guy Puttemans

‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’. Foto: VTM

In ‘Sorry Voor Alles’, genomineerd in de categorie “game show”, wordt een gewone Vlaming gedurende een maand gevolgd met behulp van een verborgen camera. Het Eén-programma, gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof, is een productie van Warner Bros België en won eerder al een Emmy Award. Dit keer moet Van den Hoof het opnemen tegen de tv-shows ‘What Would Your Kid Do?’ en ‘5 Gold Rings’ uit het Verenigd Koninkrijk en ‘Big Bounce Battle’ uit Duitsland.

Eén-programma ‘Down The Road’ volgt Dieter Coppens op een reis met zes mensen met het syndroom van Down. Het programma is genomineerd in de categorie “reality and factual”, samen met ‘Boligkøb I Blinde’ uit Denemarken, ‘Finding An Heir’ uit Zweden en ‘Tweestrijd’ uit Nederland.

Het VTM-programma ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ neemt het in de categorie “comedy” op tegen het Britse ‘Cunk On Britain’, het Zweedse ‘Grotesco’s Seven Masterpieces’ en ‘Trixie Wonderland’ uit Duitsland. In ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ doen bekende Vlamingen hun meest verrassende verhaal uit de doeken. Terwijl zij vertellen, spelen de acteurs Ruth Beeckmans, Sven De Ridder, Ben Segers en Stefaan Degand samen met bekende gastacteurs het verhaal na.