Campagne waarschuwt voor Spaanse buitenverblijven zonder bouwvergunning

Tijdens de eerste zes maanden van 2018 kochten 2.196 Belgen een tweede verblijf in Spanje. Dat is zo’n 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend: het merendeel van de nieuwe woningen en appartementen die gekocht werden, beschikte nog niet over de nodige bouwvergunning. In sommige gevallen was de bouw al gestart zonder die vergunning. Azull, de Belgische marktleider in Spaans vastgoed, start een preventiecampagne die kooplustigen wil wijzen op mogelijke addertjes onder het gras.

De voorbije vijf jaar kochten meer dan 15.000 landgenoten een tweede verblijf in Spanje. Belgen kopen er al langer woningen op plan, maar er wordt tegenwoordig zo veel gebouwd in Spanje dat de overheid niet meer kan volgen met de vergunningsdossiers. “In 4 op de 5 gevallen van nieuwbouw gaat het om een woning zonder bouwvergunning”, stelt Marleen De Vlijt, CEO van Azull. Dit doet denken aan de dramatische verhalen van enkele jaren geleden, waarbij heel wat Belgen een buitenverblijf kochten dat nooit werd opgeleverd en zo hun investering de mist zagen ingaan.

Pas betalen als er vergunning is

“Mensen moeten in de koopovereenkomst de nodige veiligheden laten inbouwen, want die staan er vaak niet in. Zorg ervoor dat er zwart op wit staat dat je pas de eerste betalingsschijf moet overschrijven wanneer de bouwvergunning goedgekeurd is. Vraag ook altijd de nodige bankgarantie. De kans dat het allemaal zo fout loopt is uiteraard klein, maar als het over zulke grote bedragen gaat, speel je beter op veilig en kan je je soms beter laten begeleiden. Laat je bovendien niet misleiden: het is niet omdat een woning in opbouw is, dat de vergunning daarom al in orde is”, aldus De Vlijt.

De gemiddelde prijs van een woning lag tijdens het tweede kwartaal 10,68 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017, de grootste prijsstijging in de laatste tien jaar, volgens Azull.