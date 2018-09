Michel van den Brande bestolen door eigen werknemers: “Alles samen voor zo’n 15.000 euro”

Kontrimo-baas Michel van den Brande is bestolen door twee werknemers. Die hadden 300 stukken stelling mee naar huis genomen, goed voor 15.000 euro. De diefstal kwam aan het licht toen een schilder het materiaal zag liggen in hun tuin.

“Weer gaan slaap kunnen vatten”, schreef de stellingbouwer uit Temse en reality-ster uit The Sky is the Limit woensdag vroeg in de ochtend op zijn facebookpagina. “Twee jongens die vijf jaar bij mij werkten hebben me belazerd.”

15.000 euro aan onderdelen

De bedrijfsleider bleek de dag ervoor een telefoontje gekregen te hebben van een bevriend schilder, die een hele hoop Kontrimo-materiaal in een tuin had zien liggen toen hij aan het werken was op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in Beveren. “Ter plaatse lagen er meer dan driehonderd onderdelen die toebehoorden aan mijn bedrijf”, doet Van den Brande het verhaal. “Twee van mijn werknemers bleken er de gewoonte van te hebben gemaakt om beetje bij beetje stellingmateriaal naar hen thuis te brengen met een pick-up truck van de firma. Alles samen lag er voor zo’n 15.000 euro aan onderdelen.”

De bestolen zaakvoerder haalde er de politie bij die de nodige vaststellingen deed.