Jonas Mariën, manager van de Carrefour in Brustem, is dinsdagavond met een mes bedreigd aan de containers achter zijn winkel. “Dat was schrikken”, vertelt de manager. “Terwijl een van hen mij bedreigde met een steekwapen, maakte de andere de container leeg waarna ze met de wagen als de bliksem richting Luikersteenweg verdwenen.”