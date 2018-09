Onbekenden stalen dinsdag rond 23.30 uur op de parkeerplaats bij Lalezar op de Rijksweg in Maasmechelen een Nederlandse aanhangwagen met daarop een volledig ingepakt vliegtuig van negen meter lang. Het gaat om een creatie van het concept Funky Town, dat al de show stal op diverse festivals. “Het is een decorstuk dat we met veel liefde gemaakt hebben”, vertelt eigenares Roosje Gommers van Funky Town. Ze looft een beloning van 1.000 euro uit voor de gouden tip.