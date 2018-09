Gezocht: bezoekers voor eenzame gevangenen

HasseltVrijwilligers die tweewekelijks een bezoekje willen brengen aan een gedetineerde in Hasselt voor een babbel, om mens-erger-je-niet te spelen of de nieuwste Aspe te bespreken. Om voor dat project kandidaten te vinden, organiseert Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg op 18 september in Hasselt een infoavond. “Er zijn heel veel gevangenen die weinig of geen bezoek krijgen. Terwijl het net belangrijk is dat het contact met de maatschappij niet helemaal verbroken wordt, want bijna iedereen komt ooit vrij.”