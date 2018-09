HasseltDe 500 grootste bedrijven in Limburg hebben vorig jaar een omzet van 35,4 miljard euro geboekt, 10 procent meer dan in 2016. Dat blijkt uit de jaarlijkse Top 500 van werkgeversorganisatie VKW Limburg. “2017 was een goed wijnjaar”, aldus voorzitter Marc Meylaers. “Maar we moeten er wel voor oppassen dat we de komende jaren geen zure wijn krijgen.”