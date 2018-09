De plannen om zand te ontginnen op een gedeelte van de terreinen van de voormalige buskruitfabriek PRB in Kaulille kregen af te rekenen met verzet van Groen en een actiecomité. Na twintig jaar discussie is er een plan MER, en eind dit jaar moet Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) beslissen of de procedure van vooraf aan opnieuw moet beginnen of niet.