Davina Philtjens met Fiorentina stapje dichter bij achtste finales van de Champions League

Fiorentina heeft woensdagavond in de heenwedstrijd van de 1/16 finales van de Champions League voor vrouwen met 2-0 gewonnen van het Deense Fortuna Hjørring. Red Flame Davina Philtjens speelde de wedstrijd uit bij Fiorentina, Heleen Jaques zat niet bij de selectie.

De Florentijnen kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Ilaria Mauro (9.). Alice Parisi maakte er in de 63e minuut 2-0 van. De terugwedstrijd vindt plaats op woensdag 26 september in het Hjørring Stadium.

Nog in de 1/16 finales van de Champions League voor vrouwen won PSG (zonder Davinia Vanmechelen) met 1-4 van het Oostenrijkse Sankt Pölten. Tessa Wullaert moet donderdag met Manchester City naar Atletico Madrid.