Vlaamse Jeugdraad ontslaat vier leden van Schild & Vrienden

De Vlaamse Jeugdraad ontslaat vier jongerenadviseurs naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden. “Ze hebben ernstige schade berokkend en er is een grote vertrouwensbreuk”, klinkt het in een persbericht.

De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering over jeugdzaken. Vorige week besliste de organisatie om op basis van het huishoudelijk reglement een duidelijke procedure op te zetten met de vier betrokken adviseurs. Zopas besliste de adviesraad om de vier adviseurs uit de adviesraad en uit de organisatie te zetten. De betrokken adviseurs hebben hun ontslag aanvaard.

Volgens de reportage die in het VRT-programma Pano werd uitgezonden, zijn vier van de acht verkozen jongeren in de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad lid van Schild & Vrienden. Nog volgens de reportage was het hun bedoeling om de werking van de Jeugdraad te saboteren.

“Niet alleen hebben ze onze organisatie ernstige schade berokkend, er is ook een grote vertrouwensbreuk tussen hen en onze organisatie. In welke mate elk van deze vier betrokken waren bij Schild & Vrienden en of zich al dan niet schuldig hebben gemaakt aan racistische en discriminerende uitspraken, daarvoor plaatsen wij ons vertrouwen in het gerecht”, aldus de motivering. “Voor de racistische en discriminerende uitspraken die we vorige week in de Pano-reportage zagen, is binnen onze organisatie geen plaats: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet.”