Apple lanceert nieuwe toestellen: een Apple Watch die je leven wil redden en een budget-iPhone

Op de tonen van ‘Mission Impossible’ begon het Apple Event vanavond met een promovideo waarin een medewerkster van Apple in ware spionnenfilmstijl CEO Tim Cook de afstandsbediening van zijn keynote presentatie blijkt te brengen. De ultieme anticlimax, om van daar uit de spanning weer op te bouwen. “We gaan ons 2 miljardste iOs-toestel voorstellen.”

Beginnen doet Cook met de nieuwe Apple Watch. “We staan ervan versteld dat de Apple Watch op zo’n korte tijd zo sterk gegroeid is. Het is niet alleen de bestverkopende smart watch, het is het bestverkopende horloge.”

De vorige en de nieuwe Apple Watch naast elkaar. Foto: Apple

“Alles aan de Apple Watch Series 4 is opnieuw ontworpen,” zo klinkt het op het podium. De grootste veranderingen zijn een groter scherm en dunnere randjes. De Watch zal nu meer informatie kunnen tonen op het scherm en is zelfs dunner geworden. Van 44 mm naar 40 mm dik. “We denken dat jullie gaan houden van de nieuwe schermen van de Series 4.”

De Apple Watch kreeg ook een krachtigere luidspreker en microfoon, wat het bellen via Apple Watch makkelijker moet maken. Helaas verandert er niets aan de batterijduur van het horloge en blijft Apple uitpakken met ‘all day battery life’. Je moet je horloge dus nog steeds elke dag opladen.

Apple Watch zorgt voor je

Althans, dat is de bedoeling. De nieuwe Apple Watch is zodanig uitgerust dat ze kan detecteren wanneer je valt. Dat klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is en kan vooral voor oudere en minder mobiele mensen een voordeel inhouden. Het horloge kan bij een val ook meteen een bericht sturen naar een eventueel noodcontact. Daar stopt het echter niet. Het horloge detecteert nu ook hartproblemen en kan zelfs een electrocardiogram maken van je hartslag dat meteen gedeeld kan worden met de dokter. Je kan het ook zo instellen dat het horloge een melding geeft bij een onregelmatige hartslag. De functie werd ook goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA.

De Apple Watch Series 4 met enkel GPS zal verkocht worden voor 399 dollar, met mobiel internet kost hij 499 dollar.

En daar zijn ze dan: de nieuwe iPhones

“Ik kijk ernaar uit jullie de meest geavanceerde iPhone te presenteren die we ooit gecreëerd hebben,” klinkt het bij monde van een enthousiaste Tim Cook. Daarmee heeft hij het over de nieuwe iPhone Xs. “We hebben de iPhone X naar een nieuw niveau gebracht.”

De iPhone Xs heeft de hoogste IP-rating mogelijk. Hij is dus volledig water- en stofdicht. Hij krijgt een 5.8 inch OLED-scherm en ook al is zijn scherm groter dan dat van de iPhone 8, de telefoon in zijn geheel is wel kleiner door de nauwelijks bestaande randjes.

Hij krijgt ook een grote broer met een scherm van 6.5 inch: de iPhone Xs Max. Plus kon niet meer, want het scherm alleen al is groter dan elke iPhone die het Plus-label kreeg.

De camera achteraan is volledig vernieuwd. Foto: Apple

Softwarematig is het vooral de Siri-shortcuts functie die indruk maakt. Je kan Siri straks een simpel commando leren waarmee de assistente automatisch bepaalde apps opstart en handelingen stelt. ’s Ochtends meteen de weg naar je eerste afspraak te zien krijgen terwijl Siri je favoriete koffie bestelt bij Starbucks en een eerste nieuwsupdate krijgen wordt dus perfect mogelijk zonder dat je meer moet doen dan zeggen: ‘Siri, start mijn ochtendroutine”.

De camera werd volledig vernieuwd in de nieuwe toestellen. “We zijn zo trots op iedereen die prachtige foto’s neemt met onze camera’s. En dit is de beste camera in een iPhone ooit.” Dus krijg je een 12 megapixel breedhoeklens én een 12 megapixel telelens.

Ook de batterij kreeg een update. De iPhone Xs haalt zo’n dertig minuten meer uit zijn batterij dan de iPhone X. Voor de iPhone Xs Max stijgt de batterijduur met anderhalf uur tegenover de iPhone X. Op prijzen is het op dit moment nog even wachten.

De nieuwe budget-iPhone

Foto: Apple

Zet budget gerust tussen haakjes, want vermoedelijk wordt hij nog niet eens heel erg goedkoop, maar het wordt wel het goedkoopste nieuwe iPhone-broertje: de iPhone Xr. Hij is verkrijgbaar in verschillende vrolijke kleurtjes en is uitgerust met een LCD-scherm, wat iets goedkoper is dan de OLED in zijn grote broers. De behuizing is gemaakt van aluminium en niet van roestvrij staal zoals bij de twee andere toestellen.

De camera van de Xr is dezelfde als die in iPhone Xs, maar hij is wel alleen. De Xr moet het stellen met enkel de breedhoeklens, maar door de krachtige software achter de camera zijn de functies die de camera van de Xs heeft ook beschikbaar in de Xr.

Foto: Apple

De batterij van de Xr wordt vergeleken met die van de iPhone 8 Plus en gaat anderhalf uur langer mee dan die van de 8 Plus. Voor water- en stofdichtheid kreeg de iPhone Xr een IP 67 rating, net iets lager dan de Xs en Xs Max. Het betekent dat hij wel volledig stofdicht is, maar niet gemaakt is om langdurig onder water gehouden te worden. De iPhone Xr wordt ook goedkoper dan iPhone 8 was.

De prijzen

iPhone Xs: vanaf 999 dollar (64 GB), 1.149 dollar (256 GB) en 1.349 dollar (512 GB)

iPhone Xs Max: vanaf 1099 dollar (64GB), 1.249 dollar (256 GB) en 1.449 dollar (512 GB)

iPhone Xr: vanaf 749 dollar

Zo ziet de prijszetting voor de laatste iPhones er vanaf nu uit. Vanaf 21 september zouden de eerste toestellen beschikbaar moeten zijn voor de Belgische markt.