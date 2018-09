Tongeren / Borgloon / Hoepertingen - In de tweede aflevering van ‘Zelfde deur, 20 jaar later’ verrast Martin Heylen straks Michelle Briers uit Hoepertingen, nu bijna afgestudeerd in de rechten en toen Michelleke, een kleuter van drie jaar die nog maar twee weken naar school ging.

“Wij hebben nog altijd een cassette met die aflevering van ‘Man Bijt Hond,’” vertelt Michelle. “Maar we kunnen ze niet meer afspelen want we hebben geen recorder meer. Ik ...