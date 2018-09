UHasselt leert iedereen gratis programmeren op YouTube: “Andere afdelingen kunnen later volgen”

Hasselt -

UHasselt is deze week van start gegaan met een gratis lessenpakket ‘programmeren’ op het videoplatform YouTube. “Van secundaire scholen tot nieuwsgierige jongeren, we willen iedereen warm maken voor informatica”, vertelt Dirk Peeters, praktijkassistent aan de UHasselt. “En wie weet, als het een succes wordt, kunnen andere afdelingen later ook een online lessenpakket uitbouwen.”