Het zwarte beest in paars, wit en… rood

8 februari 1998. Een historische datum, die Genkse fans zo snel mogelijk zijn historisch karakter willen ontnemen. Zo lang is het immers geleden dat twee treffers van Branko Strupar KRC Genk de laatste thuiszege tegen Anderlecht in de reguliere competitie schonken. Er volgden twintig thuismatchen zonder zege, in totaal staat de teller na 27 thuismatchen op 18 nederlagen, 7 gelijke spelen en 2 overwinningen. Doelsaldo: 21-52. Het zwarte beest in paars en wit.